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19 минут назад

Таксист скрылся после наезда на ребенка в центре Москвы

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В Москве разыскивают водителя такси, который сбил пятилетнего мальчика в центре столицы и скрылся, сообщила столичная ГИБДД.

Водитель такси в центре Москвы сбил ребенка и скрылся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В центре Москвы водитель такси скрылся после наезда на ребенка. Пострадал пятилетний мальчик», – говорится в сообщении в Telegram-канале госавтоинспекции.

Отмечается, что ДТП произошло на улице 3-я Тверская-Ямская, 58/5. Водитель такси поворачивал, когда для пешеходов уже загорелся зеленый свет.Сотрудники Центра управления ГИБДД и Госавтоинспекции Центрального округа устанавливают личность и местонахождение таксиста.

Ранее в Москве водитель наехал на 11-летнего мальчика на самокате, после чего уехал с места аварии.

В конце августа в Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии.

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