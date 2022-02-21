Водитель такси в центре Москвы сбил ребенка и скрылся

В Москве разыскивают водителя такси, который сбил пятилетнего мальчика в центре столицы и скрылся, сообщила столичная ГИБДД.

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«В центре Москвы водитель такси скрылся после наезда на ребенка. Пострадал пятилетний мальчик», – говорится в сообщении в Telegram-канале госавтоинспекции.

Отмечается, что ДТП произошло на улице 3-я Тверская-Ямская, 58/5. Водитель такси поворачивал, когда для пешеходов уже загорелся зеленый свет.Сотрудники Центра управления ГИБДД и Госавтоинспекции Центрального округа устанавливают личность и местонахождение таксиста.

Ранее в Москве водитель наехал на 11-летнего мальчика на самокате, после чего уехал с места аварии.