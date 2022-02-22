В Москве таксист сбил ребенка и скрылся с места аварии

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. ДТП произошло рядом с домом 58/5 по улице 3-й Тверской-Ямской. В результате аварии пострадал пятилетний мальчик. По предварительным данным, таксист завершал манёвр поворота, когда для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора.