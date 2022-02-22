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2 часа назад

В Москве таксист сбил ребенка и скрылся с места аварии

Национальная Служба Новостей

В центре Москвы такси сбило ребенка, сообщает телеканал «360».

В Москве таксист сбил ребенка и скрылся с места аварии
Фото: nsn.fmnsn.fm

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. ДТП произошло рядом с домом 58/5 по улице 3-й Тверской-Ямской. В результате аварии пострадал пятилетний мальчик. По предварительным данным, таксист завершал манёвр поворота, когда для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора.

Поиски нарушителя ведут сотрудники Центра управления ГИБДД и Госавтоинспекции Центрального округа. Напомним, таксист в Севастополе разбил пассажирке нос из-за спора о гендерном неравенстве. Женщина с подругой возвращались с корпоратива и решили вызвать такси. В машине они начали обсуждать «недостатки» мужчин.

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