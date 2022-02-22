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2 часа назад

В огненном ДТП в Якутии погибли четверо

Свободная прессаиещё 4

На трассе «Колыма» в Чурапчинском районе Якутии произошло смертельное ДТП.

В огненном ДТП в Якутии погибли четверо
Фото: ТАССТАСС

«Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Toyota Ipsum и Toyota Camry. В результате ДТП пострадали шесть человек, четверо из них погибли, двое с травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения», - сообщают в прокуратуре региона.

Известно, что после столкновения один из автомобилей сгорел.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Кемеровской области в аварии пятью автомобилями погибли четыре человека, еще трое пострадали.

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