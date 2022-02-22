В огненном ДТП в Якутии погибли четверо

«Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Toyota Ipsum и Toyota Camry. В результате ДТП пострадали шесть человек, четверо из них погибли, двое с травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения», - сообщают в прокуратуре региона.