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1 час назад

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Санкт-Петербурге

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком на улице Лени Голикова, это случилось в ночь на 22 февраля, сообщает Znak.com.

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Санкт-Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Водитель машины Mercedes серьезно пострадал, его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После спасения петербуржца сотрудники экстренных служб занялись эвакуацией из ямы автомобиля. В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» рассказали, что компания уже обеспечила необходимые меры безопасности и готова оказать пострадавшему помощь в реабилитации.

В прокуратуре Кировского района Санкт-Петербурга заявили о проведении проверки по факту падения автомобиля в яму для ремонта теплосетей.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения и при ведении работ на тепломагистрали. По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

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