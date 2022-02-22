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1 час назад

Бетонные плиты раздавили машину в Москве

Елена Прошина

Упавшие с ехавшего по эстакаде грузовика бетонные плиты раздавили автомобиль на Калужском шоссе в Москве, пишет телеканал «360».

Бетонные плиты раздавили машину в Москве
Фото: Telegram-канал MashTelegram-канал Mash

Как сообщил источник в экстренных службах, самосвал ехал по эстакаде. В его кузове находились плохо закрепленные стройматериалы. Они упали на проезжавший под эстакадой автомобиль.

Как сообщается, вниз упали несколько бетонных плит. В результате инцидента в машине оказался зажат водитель. Спасатели, приехавшие на место, деблокировали его и передали медикам.

Как уточняется, ДТП произошло на 25 километре Калужского шоссе.

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