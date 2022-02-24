Неисправные авто отправят на принудительный техосмотр

Министерство внутренних дел России разработало новый законопроект, согласно которому сотрудники ГИБДД могут отправлять автомобили на принудительный техосмотр в случае выявлении серьёзных неисправностей. Автовладельцам дадут неделю на самостоятельное устранение дефектов. Если спустя семь дней неисправные машины заметят на дорогах, сотрудники ведомства смогут изъять СТС транспортных средств. Новые поправки могут вступить в силу с первого марта 2023 года.

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К серьёзным техническим неисправностям относятся дефекты механизмов, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения. К таким проблемам относят неисправности тормозной системы, рулевого управления, фар ближнего и дальнего света, а также неработающие указатели поворотов, запорные устройства топливных баков и дефектные покрышки. Кроме того, специалисты будут выявлять неисправности удерживающих систем пассивной безопасности и внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

В случае выявления на дороге подобных автомобилей сотрудники ГИБДД в течение суток внесут в базу МВД информацию о них, указав все технические неисправности. При наличие действующей диагностической карты, ее действие приостановят. Инспекторы обяжут автовладельцев посетить СТО или же произвести ремонт самостоятельно. После чего владельцы должны будут отправиться на техосмотр для получения диагностической карты. На решение проблем автомобилисты получат семь дней. Если по истечению недели неисправный автомобиль заметят на дорогах, инспекторы изымут свидетельство о регистрации транспортного средства.