Водителей предупредили о коварстве "черного льда" на дорогах

На дорогах Москвы и Подмосковья образовался «черный лед», рассказали в сообществе «Синие ведерки». Автомобилистам посоветовали вести себя осторожно 24 и 25 февраля.
«Это прозрачный лед, который образуется на черной поверхности асфальта в виде тонкой пленки, в результате чего он смешивается с поверхностью дороги. Его вообще не видно!» — объяснили эксперты.
Автомобиль на «черном льду» при разгоне, торможении и повороте руля сильнее склонен к потере управления. Обледенение дороги связано со сменой погоды и рельефом местности — если днем температура превышает нулевую отметку, и асфальт становится влажным от дождя или измороси, то к вечеру дорога покрывается тонким льдом.
«В вечернее время с переходом «в ноль» сырой, мокрый, темный и блестящий асфальт можно легко перепутать с черным льдом. В этом случае нужно не забывать «щупать» покрытие: кратковременное нажатие на педаль тормоза (конечно же, когда сзади никого нет), дает информацию о том, чего ждать от автомобиля в этой поездке. Если срабатывает система АБС или колеса кратковременно блокируются — это первый сигнал о том, что нужно снижать темп, увеличивать дистанцию и быть максимально аккуратным, действия должны быть плавными», — ранее рассказывал «Газете.Ru» шеф-инструктор Виталий Кабышев.
Как отметил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 74 года.