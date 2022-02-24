Водителей предупредили о коварстве "черного льда" на дорогах

«В вечернее время с переходом «в ноль» сырой, мокрый, темный и блестящий асфальт можно легко перепутать с черным льдом. В этом случае нужно не забывать «щупать» покрытие: кратковременное нажатие на педаль тормоза (конечно же, когда сзади никого нет), дает информацию о том, чего ждать от автомобиля в этой поездке. Если срабатывает система АБС или колеса кратковременно блокируются — это первый сигнал о том, что нужно снижать темп, увеличивать дистанцию и быть максимально аккуратным, действия должны быть плавными», — ранее рассказывал «Газете.Ru» шеф-инструктор Виталий Кабышев.