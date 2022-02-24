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1 час назад

Водителей предупредили о коварстве "черного льда" на дорогах

Газета.Ru

На дорогах Москвы и Подмосковья образовался «черный лед», рассказали в сообществе «Синие ведерки». Автомобилистам посоветовали вести себя осторожно 24 и 25 февраля.

Водителей предупредили о коварстве "черного льда" на дорогах
Фото: Синие Ведёрки/FacebookСиние Ведёрки/Facebook

«Это прозрачный лед, который образуется на черной поверхности асфальта в виде тонкой пленки, в результате чего он смешивается с поверхностью дороги. Его вообще не видно!» — объяснили эксперты.

Автомобиль на «черном льду» при разгоне, торможении и повороте руля сильнее склонен к потере управления. Обледенение дороги связано со сменой погоды и рельефом местности — если днем температура превышает нулевую отметку, и асфальт становится влажным от дождя или измороси, то к вечеру дорога покрывается тонким льдом.

«В вечернее время с переходом «в ноль» сырой, мокрый, темный и блестящий асфальт можно легко перепутать с черным льдом. В этом случае нужно не забывать «щупать» покрытие: кратковременное нажатие на педаль тормоза (конечно же, когда сзади никого нет), дает информацию о том, чего ждать от автомобиля в этой поездке. Если срабатывает система АБС или колеса кратковременно блокируются — это первый сигнал о том, что нужно снижать темп, увеличивать дистанцию и быть максимально аккуратным, действия должны быть плавными», — ранее рассказывал «Газете.Ru» шеф-инструктор Виталий Кабышев.

Как отметил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 74 года.

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