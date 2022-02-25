Из-за мошенников стало труднее получить полис ОСАГО

Жители Приморья, среди которых очень много владельцев праворульных японских "бэушных" машин, все чаще жалуются на проблемы с получением полисов ОСАГО. Сложности возникли несколько месяцев назад.

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Автолюбители уверены: страховщики, заявив, что несут огромные убытки от выплат по устроенным мошенниками ДТП, поставили негласный запрет на продажу полисов ОСАГО в крае. По словам советника экономического аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Елены Швецовой, ситуация с доступностью полисов ОСАГО находится в зоне пристального внимания ЦБ.

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"Приморье, - сообщила она, - входит в "красную зону" в мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, что в том числе является и отражением проблем с мошенничеством. Средняя страховая выплата - 80 тысяч рублей - значительно выше среднероссийской, выросла частота страховых выплат. Она превышает среднероссийские значения на 52 процента". Всё это свидетельствует "о высоких рисках мошенничества на рынке ОСАГО".

В общей сложности на отказ в заключении договоров ОСАГО жители Приморья пожаловались в Банк России 156 раза за последние два года.

Страховщики называют проблему с мошенничеством, подставными и договорными ДТП очень серьезной. В месяц в крае фиксируется под сотню таких случаев. Дело в том, что в крае огромное количество японских автомобилей, многие из них 10-20-летнего возраста. Плюс огромный рынок контрактных, недорогих запчастей "б/у". При этом страховщики обязаны делать выплаты по ОСАГО, ориентируясь на справочник Российского союза автостраховщиков. Часть запчастей на старые "японки" там оцениваются в очень приличные суммы. На этом и играют автоподставщики. Они провоцируют ДТП или устраивают договорные аварии. Страховщики уверяют, что в крае сформировался "черный рынок" подставных участников ДТП. В день им платят 15-20 тысяч.

"Хит" мошенников сейчас - компактный кроссовер Daihatsu Terios, одна фара на который стоит 180 тысяч рублей по справочнику и тысяч 15 - на рынке. Чувствуете разницу?

Деньги, остающиеся после покупки запчастей и ремонта, позволяют безбедно жить. Как говорит Елена Швецова, ситуация в Приморье не уникальна.

Несколько лет назад всплеск мошенничества по ОСАГО фиксировали в Амурской области. Там была создана рабочая группа, в рамках которой взаимодействовали региональные власти, Банк России, страховщики, правоохранители. За пару лет ситуацию удалось урегулировать.

В Приморье тоже пошли по этому пути. При правительстве края сформирована рабочая группа. С ее работой эксперты связывают первое громкое задержание - семьи автоподставщиков (отец, мать и сын). С марта по ноябрь 2021 года на пяти автомобилях они инсценировали 60 ДТП и получили от страховщиков около семи миллионов рублей выплат. Устроенных ими аварий, может, и больше. Мошенникам грозит ответственность в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей, сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Приморскому краю Ирина Сырова.

Еще 27 уголовных дел по автоподставам расследует УФСБ Приморья. В разоблачении помогали две страховые компании. Уже на этапе расследования уголовных дел фигуранты предпочли частично погасить ущерб. На данный момент в "Югорию" возвращено 200 тысяч рублей. В целом же ущерб только этих двух страховщиков составил около 10 миллионов.