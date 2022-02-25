МКАД продолжает забирать жизни автомобилистов

Московская кольцевая автомобильная дорога остается самой аварийно-опасной магистралью столицы, заявили в Госавтоинспекции и перечислили основные виды аварий на МКАД.

Фото: ГИБДД Москвы ГИБДД Москвы

В перечень вошли столкновения, наезды на стоящие транспортные средства (в основном из-за технической неисправности), а также наезды на препятствия — обычно это барьерные ограждения, разделяющие транспортные потоки, а также установленные на местах съездов с МКАД.

Отмечается, что чаще всего такие происшествия происходят в ночное время, когда плотность транспортного потока ниже, а скорость его движения — выше.

Минувшей ночью на МКАД произошло два смертельных ДТП с разницей в три часа. В первой аварии водитель BMW врезался в ограждения дорожных работ, от полученных травм мужчина скончался на месте. Позже водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с машиной коммунальной техники, мужчина скончался до приезда скорой помощи. В обоих случаях следы торможения на проезжей части отсутствовали, подчеркнули в ГИБДД.

В январе этого года на МКАД автомобиль ДПС загорелся после аварии с грузовиком.