Легковушка врезалась в «Стену скорби» в Москве

На улице Садовая-Спасская легковой автомобиль столкнулся с мемориалом «Стена скорби» и перевернулся, сообщает столичная Госавтоинспекция .

ДТП произошло утром 28 февраля рядом с домом 12/23 стр. 2. Водитель Volkswagen Polo , следуя по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова, врезался в гранитный столб памятника.

В результате происшествия водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму, его госпитализировали. Об оценках повреждений мемориала, установленного в 2017 году в память о жертвах политических репрессий, не сообщается.