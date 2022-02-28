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1 час назад

Легковушка врезалась в «Стену скорби» в Москве и перевернулась

Газета.Ru

На улице Садовая-Спасская легковой автомобиль столкнулся с мемориалом «Стена скорби» и перевернулся, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Легковушка врезалась в «Стену скорби» в Москве
Фото: Телеграм-канал «Госавтоинспекция Москвы»Телеграм-канал «Госавтоинспекция Москвы»

ДТП произошло утром 28 февраля рядом с домом 12/23 стр. 2. Водитель Volkswagen Polo, следуя по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова, врезался в гранитный столб памятника.

В результате происшествия водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму, его госпитализировали. Об оценках повреждений мемориала, установленного в 2017 году в память о жертвах политических репрессий, не сообщается.

ГИБДД проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

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