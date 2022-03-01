Возлияние и наказание: сколько промилле разрешено

Допустимая норма алкоголя прописывается законом, превышение установленных норм категорически запрещено. За нарушение требований будет выписан штраф, но можно и лишиться прав. Рассмотрим, какие нормы алкоголя за рулем действуют в 2022 году.

В действующем законодательстве указано, что допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0.16 миллиграмма, что эквивалентно 0.3 промилле. Чтобы автомобилисты могли сориентироваться, сколько это на практике, можно привести пример. Допустим, что взрослый мужчина, массой 80 кг выпил 0,5 литра 5%-ного пива, сесть за руль он сможет только через 4,5 часа. При аналогичной массе человека 100 миллилитров водки выветрится через 6 часов.

1-2 промилле считается легкой мерой опьянения, 2-3 промилле – средняя мера, 3-4 промилле – тяжелая мера опьянения. За час из крови выводится лишь 0,1–0,2 промилле алкоголя. Точные данные можно рассчитать исходя из роста, массы и пола человека.

Мера наказания за вождение в нетрезвом виде выглядит достаточно серьезно, это, прежде всего штраф – 30 000 рублей, кроме того, не исключено лишение водительского удостоверения сроком на 24 месяца. Аналогичное наказание будет применено, если водитель откажется проходить медэкспертизу для проверки содержания алкоголя в крови.