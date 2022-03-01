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9 часов назад

Электрокар Tesla вспыхнул во время "разморозки" авто

Российская Газета

Пользователь Twitter под ником SparrowMarc поделился фотографиями своего сгоревшего электрокара Tesla Model 3, который вспыхнул во время прогрева автомобиля. Одни пользователи обвиняют владельца автомобиля в умышленном поджоге, другие вспоминают многочисленные истории с посредственным качеством моделей марки.

Tesla вспыхнула во время "разморозки"
Фото: twitter.com/SparrowMarctwitter.com/SparrowMarc

Никаких подробностей, кроме того, что автомобиль находился в режиме "разморозки" (Defrost Mode), не приводится. Вероятно, речь идёт о режиме, когда климат-система работает по максимуму, чтобы быстрее прогреть автомобиль. На самом деле нельзя исключать, что владелец оставил в салоне легковоспламеняющиеся вещи или вещества, которые от повышенной температуры вспыхнули.

В пользу этого говорит то, что автомобиль не выгорел полностью, то есть пожар был потушен быстро. Как известно, если загорается аккумулятор, то потушить его без применения специальных средств невозможно - это одна из причин, по которой так долго не могли потушить судно The Felicity Ace, перевозившее тысячи новых автомобилей. Другими словами, характер повреждений не свидетельствует о том, что причиной пожара стала вышедшая из строя батарея, а это одна из самых распространённых причин уничтожения электрокаров в огне.

Поэтому, если SparrowMarc уверен в своей правоте и готов добиваться от Tesla компенсации, ему придётся предоставить весомые доказательства того, что пожар произошёл действительно по вине производственного дефекта.

ДТП,Tesla Model 3,Tesla,
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