Tesla вспыхнула во время "разморозки"

Пользователь Twitter под ником SparrowMarc поделился фотографиями своего сгоревшего электрокара Tesla Model 3, который вспыхнул во время прогрева автомобиля. Одни пользователи обвиняют владельца автомобиля в умышленном поджоге, другие вспоминают многочисленные истории с посредственным качеством моделей марки.

Фото: twitter.com/SparrowMarc twitter.com/SparrowMarc

Никаких подробностей, кроме того, что автомобиль находился в режиме "разморозки" (Defrost Mode), не приводится. Вероятно, речь идёт о режиме, когда климат-система работает по максимуму, чтобы быстрее прогреть автомобиль. На самом деле нельзя исключать, что владелец оставил в салоне легковоспламеняющиеся вещи или вещества, которые от повышенной температуры вспыхнули.

В пользу этого говорит то, что автомобиль не выгорел полностью, то есть пожар был потушен быстро. Как известно, если загорается аккумулятор, то потушить его без применения специальных средств невозможно - это одна из причин, по которой так долго не могли потушить судно The Felicity Ace, перевозившее тысячи новых автомобилей. Другими словами, характер повреждений не свидетельствует о том, что причиной пожара стала вышедшая из строя батарея, а это одна из самых распространённых причин уничтожения электрокаров в огне.