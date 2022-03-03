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3 часа назад

В Москве на четверть снизилось число пострадавших в ДТП с машинами каршеринга

ТАСС

Количество пострадавших в ДТП с машинами каршеринга в Москве с начала года снизилось на 24%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В Москве снизилось число ДТП с машинами каршеринга
Фото: Госавтоинспекция МосквыГосавтоинспекция Москвы

"С начала года на столичных дорогах по сравнению с прошлым годом на 21% уменьшилось количество дорожных аварий с участием лиц, управляющих арендованным транспортом. Снизилось и количество пострадавших в таких происшествиях - на 24%", - сказали в пресс-службе, добавив, что всего зафиксировано 38 таких автоаварий, пострадали в них 47 человек.

В ГИБДД также добавили, что в январе и феврале этого года инспекторы пресекли более 17 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями каршеринга. Среди них управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, а также управление арендованным транспортом лицами, не зарегистрированными в компании арендодателя, либо по подложной регистрации.

В настоящее время по выявленным фактам управления арендованным транспортом по подложным аккаунтам возбуждено два уголовных дела.

ДТП,ГИБДД,
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