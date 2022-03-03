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20 минут назад

Житель Якутска угнал машину, попал в ДТП и уснул на скамейке

Газета.Ru

В Якутске местный житель угнал кроссовер Hyundai и попал в аварию, после чего скрылся с места ДТП и уснул на скамейке, рассказали в местном управлении Госавтоинспекции.

Унал машину, попал в ДТП и уснул на скамейке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейские получили информацию об угоне кроссовера Hyundai Creta, следом в дежурную часть сообщили о ДТП между автомобилем аналогичной модели и припаркованной Toyota Premio.

Сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный кроссовер с характерными повреждениями от ДТП возле кооперативных гаражей. Рядом с автомобилем находился молодой человек с явными признаками опьянения. Со слов работника расположенного поблизости пункта шиномонтажа, водитель Hyundai попросил его отремонтировать машину и заснул на скамейке.

У 22-летнего нарушителя в ходе медосвидетельствования обнаружили 0,58 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. Водителя привлекли к ответственности за пьяную езду, вождение без водительских прав и оставление места ДТП, также ему придется отвечать за угон автомобиля.

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