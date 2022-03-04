Почему на дорогах образуется колея

Многие водители уверены в том, что колея на дорогах образуется в результате эксплуатации автомобилей с шипованными покрышками, но это далеко не так.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Сергей Мальгавко / ТАСС

Колеи от шипов являются довольно узкими и практически незаметными, в связи с этим от них дорожное покрытие практически не повреждается. Главной причиной появления колеи на дорогах становится регулярная эксплуатация грузового транспорта. Случается это из-за существенного деформирования дорожного полотна. В результате на дорогах появляются широкие впадины, с возвышенными краями.

Именно второй тип колеи встречается чаще всего. Согласно техническим особенностям, дорожное полотно состоит из нескольких слоев асфальтобетонной смеси. Только ее правильное сочетание между собой и высокий уровень качества обеспечивают безаварийную эксплуатацию дороги на протяжении длительного времени.

Еще одной причиной образования колеи на дорогах становится некачественное выполнение ремонтных работ, когда снимают лишь верхнюю часть асфальта, меняя ее. В дальнейшем из-за большого движения транспортных средств происходит их деформация. Конечно, выполнять такой ремонт существенно дешевле, вот только образование колеи становится неизбежным.