Таксист погиб вместе с пассажиром в ДТП на МКАДе

Двое человек стали жертвами дорожного инцидента на МКАДе, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на столичное ГИБДД. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 марта на 91-м километре кольцевой автодороги.

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По предварительной информации ГИБДД, из-за мелкой аварии одну из полос проезжей части перегородила развозная «Газель». Ее водитель не успел оперативно выставить предупреждающие знаки на дороге. В результате в фургон на большой скорости влетело такси.

Управлявший такси уроженец Киргизии, а также его клиент, гражданин Азербайджана, скончались до прибытия бригады скорой помощи, сообщили в городском управлении Госавтоинспекции. В полиции подчеркнули, что столкновение было довольно серьезным — груженую «Газель» отбросило на несколько метров.