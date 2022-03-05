Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
2 часа назад

Таксист погиб вместе с пассажиром в ДТП на МКАДе

Газета.RuГазета.Ru

Двое человек стали жертвами дорожного инцидента на МКАДе, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на столичное ГИБДД. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 марта на 91-м километре кольцевой автодороги.

Таксист погиб вместе с пассажиром в ДТП на МКАДе
Фото: DepositphotosDepositphotos

По предварительной информации ГИБДД, из-за мелкой аварии одну из полос проезжей части перегородила развозная «Газель». Ее водитель не успел оперативно выставить предупреждающие знаки на дороге. В результате в фургон на большой скорости влетело такси.

Управлявший такси уроженец Киргизии, а также его клиент, гражданин Азербайджана, скончались до прибытия бригады скорой помощи, сообщили в городском управлении Госавтоинспекции. В полиции подчеркнули, что столкновение было довольно серьезным — груженую «Газель» отбросило на несколько метров.

Последние новости
ДТП,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители