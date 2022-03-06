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1 час назад

В Москве автозак с задержанными на несанкционированной акции попал в ДТП

ТАССТАСС

Трое полицейских и шесть задержанных на несанкционированном митинге в центре Москвы пострадали в результате ДТП с автозаком на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический вал произошло ДТП с участием автобуса ГУ МВД России по Москве, который двигался со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых пять сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане. По предварительным данным, девять участников ДТП получили легкие ушибы: три сотрудника полиции и шестеро граждан", - сказали в пресс-службе.

ДТП,Видео,МВД России,
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