"Сегодня около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический вал произошло ДТП с участием автобуса ГУ МВД России по Москве, который двигался со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых пять сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане. По предварительным данным, девять участников ДТП получили легкие ушибы: три сотрудника полиции и шестеро граждан", - сказали в пресс-службе.