Четыре человека погибли в двух ДТП в Ростовской области

В Тацинском районе Ростовской области произошли два ДТП. В результате происшествий погибли четыре человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Сегодня утром, 7 марта 2022 года, на трассе в Тацинском районе произошли два ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, а также грузовика и легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека (пассажиры легковых машин)», - заявил представитель прокуратуры.

Он уточнил также, что аварии произошли практически одновременно. По факту ДТП соответствующие службы организовали проверки.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием четырех легковушек и лесовоза произошло на на 58-м километре Киевского шоссе, между селом Никольским и деревней Большие Колпаны.