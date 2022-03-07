Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Четыре человека погибли в двух ДТП в Ростовской области

Елена Прошина

В Тацинском районе Ростовской области произошли два ДТП. В результате происшествий погибли четыре человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Четыре человека погибли в двух ДТП в Ростовской области
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Сегодня утром, 7 марта 2022 года, на трассе в Тацинском районе произошли два ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, а также грузовика и легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека (пассажиры легковых машин)», - заявил представитель прокуратуры.

Он уточнил также, что аварии произошли практически одновременно. По факту ДТП соответствующие службы организовали проверки.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием четырех легковушек и лесовоза произошло на на 58-м километре Киевского шоссе, между селом Никольским и деревней Большие Колпаны.

Водитель «Опель Астра» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине лесовоз. В результате его машина вылетела на встречку и столкнулась с «Хёндэ Кретой», после чего задела еще два автомобиля.

ДТП,Hyundai,Opel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители