Четыре человека погибли в двух ДТП в Ростовской области

В Тацинском районе Ростовской области произошли два ДТП. В результате происшествий погибли четыре человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
«Сегодня утром, 7 марта 2022 года, на трассе в Тацинском районе произошли два ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, а также грузовика и легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека (пассажиры легковых машин)», - заявил представитель прокуратуры.
Он уточнил также, что аварии произошли практически одновременно. По факту ДТП соответствующие службы организовали проверки.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием четырех легковушек и лесовоза произошло на на 58-м километре Киевского шоссе, между селом Никольским и деревней Большие Колпаны.
Водитель «Опель Астра» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине лесовоз. В результате его машина вылетела на встречку и столкнулась с «Хёндэ Кретой», после чего задела еще два автомобиля.