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5 часов назад

ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Подмосковье

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Девять машин столкнулись в Московской области. Пострадали два человека.

Массовое ДТП произошло в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Авария произошла во вторник, 8 марта, на трассе А-105 по направлению к аэропорту Домодедово. Уточняется, что пострадавшие серьезных травм не получили и отказались от госпитализации.

Движение по трассе не прерывалось, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

4 марта два автомобиля марки «Фольксваген» и «ГАЗ» столкнулись на 91-м километре МКАД с внутренней стороны. Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся со стоящим в третьей полосе из-за ранее произошедшего другого ДТП автомобилем «ГАЗ».

Ранее стало известно, что три человека погибли в ДТП, связанных с остановкой на проезжей части.

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