Массовое ДТП с грузовиком произошло в Алтайском крае

Четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Троицком районе Алтайского края, есть пострадавшие.

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В Алтайском крае шесть человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службе регионального ГУ МВД.

Отмечается, что в ДТП участвовали "УАЗ Патриот", грузовой автомобиль IVECO, автомобили Subaru, Volkswagen и Nissan Almera.

На данный момент погибших нет, но есть шесть пострадавших, среди которых несовершеннолетний.

Предположительно, причиной ДТП стал выезд УАЗа на встречную полосу.