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3 часа назад

Массовое ДТП с грузовиком произошло в Алтайском крае

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Четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Троицком районе Алтайского края, есть пострадавшие.

Массовое ДТП с грузовиком произошло в Алтайском крае
Фото: ТАССТАСС

В Алтайском крае шесть человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службе регионального ГУ МВД.

Отмечается, что в ДТП участвовали "УАЗ Патриот", грузовой автомобиль IVECO, автомобили Subaru, Volkswagen и Nissan Almera.

На данный момент погибших нет, но есть шесть пострадавших, среди которых несовершеннолетний.

Предположительно, причиной ДТП стал выезд УАЗа на встречную полосу.

Как сообщалось ранее, последствия серьезного ДТП блокировали часть кемеровского перекрестка.

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