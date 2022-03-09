В России предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП

Группа депутатов от фракции ЛДПР в Государственной думе предложили разграничить понятия «скрытие» и «оставление» места ДТП. Они уже внесли в палату парламента соответствующий законопроект. Текст документа размещен в Telegram-канале Ярослава Нилова, который является одним из авторов инициативы.

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В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в КоАП РФ следует внести изменения, установив административную ответственность в зависимости от причиненного в результате ДТП ущерба и действия водителя, виновного в аварии.

Как указал Нилов, жесткие санкции должны остаться для автомобилистов, которые специально уезжают с места, где случилась авария, в том числе с серьезными последствиями.

«Предлагаем называть это «скрытием». Если же ущерба практически нет и место аварии покинуто неумышленно (например, во дворе зацепили другое авто и не заметили) — это уже «оставление». В этом случае можно смягчить ответственность: ввести штраф или лишение прав до трех месяцев», — заявил он.

Он также сообщил, что инициативу направили в правительство на заключение.

Ранее глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, как нужно действовать водителю, который задел своим авто чужую машину на парковке.