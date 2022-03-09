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2 часа назад

Пьяный водитель сбил шестерых пешеходов в Нижнем Новгороде

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

Пьяный водитель сбил несколько пешеходов в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД России по региону.

Пьяный водитель сбил шестерых пешеходов в Нижнем Новгороде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла поздно вечером 8 марта на улице Коммуны.

«Водитель Hyundai Accent 1994 года рождения (водительский стаж 1 год) двигаясь по тротуару, совершил наезд на 6 человек. В результате ДТП две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в публикации на сайте ведомства.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы.

В настоящее время водитель задержан.

Ранее на Урале пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, которые шли по обочине. В результате инцидента 14-летняя девочка погибла, 16-летняя была госпитализирована.

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