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1 час назад

Кубанскому гаишнику, бросившему сбитую женщину, грозит до 12 лет лишения свободы

Газета.RuГазета.Ru

Инспектор ГИБДД отдельного взвода ДПС ОМВД РФ по Павловскому району Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела по обвинению в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает Павловский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Краснодарскому краю, возбудивший на инспектора соответствующее уголовное дело.

Бросившему на дороге сбитую женщину гаишнику грозит лишение свободы от 5 до 12 лет
Фото: ГИБДДГИБДД

«Обвиняемый превысил разрешенную скорость, не справился с управлением, и сбил женщину. После ДТП сотрудник полиции переместил пострадавшую на переднее пассажирское сиденье автомобиля и перевез на улицу Первомайскую, где оставил на земле. Смерть потерпевшей наступила в тот же день», — уточняет «КП-Кубань».

По данным издания, инспектор Роман Дорошенко совершил наезд на 57-летнюю женщину в районе утром 3 марта, когда ехал на личном автомобиле «Нива» на работу. В этот момент шел дождь. Из объяснений инспектора следует, что он вез сбитую женщину в больницу, но по дороге она скончалась, от сильного волнения он принял решение оставить ее на дороге.

Дело в отношении сотрудника ГИБДД заведено по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Сейчас инспектор заключен под стражу, проводится судебно-медицинская и автотехническая экспертиза.

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ДТП,Роман Дорошенко,Следственный комитет,ГИБДД,
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