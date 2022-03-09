Бросившему на дороге сбитую женщину гаишнику грозит лишение свободы от 5 до 12 лет

Инспектор ГИБДД отдельного взвода ДПС ОМВД РФ по Павловскому району Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела по обвинению в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает Павловский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Краснодарскому краю, возбудивший на инспектора соответствующее уголовное дело.

Фото: ГИБДД ГИБДД

«Обвиняемый превысил разрешенную скорость, не справился с управлением, и сбил женщину. После ДТП сотрудник полиции переместил пострадавшую на переднее пассажирское сиденье автомобиля и перевез на улицу Первомайскую, где оставил на земле. Смерть потерпевшей наступила в тот же день», — уточняет «КП-Кубань».

По данным издания, инспектор Роман Дорошенко совершил наезд на 57-летнюю женщину в районе утром 3 марта, когда ехал на личном автомобиле «Нива» на работу. В этот момент шел дождь. Из объяснений инспектора следует, что он вез сбитую женщину в больницу, но по дороге она скончалась, от сильного волнения он принял решение оставить ее на дороге.

Дело в отношении сотрудника ГИБДД заведено по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Сейчас инспектор заключен под стражу, проводится судебно-медицинская и автотехническая экспертиза.