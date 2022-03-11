Стали известны подробности аварии с внуком Никиты Михалкова

Стали известны подробности автомобильной аварии с внуком режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Согласно полученным данным, автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился 19-летний Петр Михалков, врезался в дерево и перевернулся.
«ДТП произошло 10 марта в 22:50 на автодороге Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — молодой человек 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения. Все они были доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Об аварии с участием внука знаменитого режиссера стало известно ранее в пятницу, 11 марта. ДТП произошло недалеко от загородного имения Михалковых.