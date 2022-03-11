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1 час назад

Стали известны подробности аварии с внуком Никиты Михалкова

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Стали известны подробности автомобильной аварии с внуком режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Стали известны подробности аварии с внуком Никиты Михалкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно полученным данным, автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился 19-летний Петр Михалков, врезался в дерево и перевернулся.

«ДТП произошло 10 марта в 22:50 на автодороге Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — молодой человек 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения. Все они были доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Об аварии с участием внука знаменитого режиссера стало известно ранее в пятницу, 11 марта. ДТП произошло недалеко от загородного имения Михалковых.

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