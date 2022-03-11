Стали известны подробности аварии с внуком Никиты Михалкова

«ДТП произошло 10 марта в 22:50 на автодороге Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — молодой человек 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения. Все они были доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе.