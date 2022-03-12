Страшное ДТП с маршруткой в Южно-Сахалинске: погиб водитель

На трассе Южно-Сахалинск - Оха произошло страшное ДТП. Из-за гололедицы женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась на едущую по встречной полосе маршруткой.

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"В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте. Двенадцать пассажиров маршрутного автобуса и водитель получили серьезные травмы", - цитирует РЕН ТВ источник.

Ранее "СП" писала, что два человека стали жертвами аварии во Владимирской области. ДТП произошло 8 марта на трассе Аннино — Костино в Петушинском район.