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3 часа назад

Страшное ДТП с маршруткой в Южно-Сахалинске: погиб водитель

Свободная прессаСвободная пресса

На трассе Южно-Сахалинск - Оха произошло страшное ДТП. Из-за гололедицы женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась на едущую по встречной полосе маршруткой.

Страшное ДТП с маршруткой в Южно-Сахалинске: погиб водитель
Фото: ТАССТАСС

"В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте. Двенадцать пассажиров маршрутного автобуса и водитель получили серьезные травмы", - цитирует РЕН ТВ источник.

Ранее "СП" писала, что два человека стали жертвами аварии во Владимирской области. ДТП произошло 8 марта на трассе Аннино — Костино в Петушинском район.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ.

ДТП,
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