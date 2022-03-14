Смертельное ДТП произошло в Татарстане

Два легковых автомобиля столкнулись в Тукаевском районе Татарстана.
Один человек погиб, трое доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
– <...> водитель автомобиля LADA Kalina выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq, – прокомментировали в ведомстве.
Известно, что водитель отечественного автомобиля погиб на месте, а мужчина и двое несовершеннолетних госпитализированы.
Подробности происшествия и точное количество пострадавших уточняются.
Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло в Таштагольском районе Кузбасса.