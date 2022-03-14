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2 часа назад

Смертельное ДТП произошло в Татарстане

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Два легковых автомобиля столкнулись в Тукаевском районе Татарстана.

Смертельное ДТП произошло в Татарстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один человек погиб, трое доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

– <...> водитель автомобиля LADA Kalina выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq, – прокомментировали в ведомстве.

Известно, что водитель отечественного автомобиля погиб на месте, а мужчина и двое несовершеннолетних госпитализированы.

Подробности происшествия и точное количество пострадавших уточняются.

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло в Таштагольском районе Кузбасса.

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