В США начали воровать бензин из машин

Сотрудники правоохранительных органов американского штата Вашингтон предупредили автовладельцев о новом способе кражи топлива. Злоумышленники воруют бензин прямо из машин, припаркованных на улице.

Фото: www.autoevolution.com www.autoevolution.com

Полиция города Эверетт распространила фото просверленных бензобаков: похитители просто ждут, когда топливо стечет через них. В отличие от привычных схем со шлангом, вставленным через крышку бензобака, этот метод занимает всего несколько секунд, пишет Autoevolution.

По всей видимости, злоумышленники используют электроинструмент на аккумуляторах. Целью похитителей может стать любой автомобиль, припаркованный на улице. И единственный способ защититься от кражи - оставлять машину в гараже. Если это невозможно, то полиция рекомендовала парковаться в хорошо освещенных местах. А также призвала жителей сообщать о подозрительной активности вокруг припаркованных автомобилей по телефону 911.