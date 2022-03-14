"Наезд на пешехода": рассказ об очередной автоподставе

Мошенники не только придумывают новые автоподставы, но и успешно реабилитируют давно забытые схемы. Например, используя правило с приоритетом пешеходов во дворах.

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Об одной такой автоподставе рассказал руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. Злоумышленники обычно действуют парами. Сначала они блокируют выезд автомобилю и пытаются спровоцировать конфликт. Все происходящее снимается на камеру мобильного телефона. Улучив момент, один из мошенников подставляет ногу под колесо автомобиля.

Формально это наезд на пешехода. Правда, обувь злоумышленники выбирают специальную, с усиленной защитой. С водителя начинают требовать деньги. Если он попытается уехать - ему грозят серьезными последствиями за оставление места ДТП. А это лишение прав или арест.

За один день такая компания может облапошить с десяток автовладельцев. Чаще всего на удочку попадаются женщины и пенсионеры.