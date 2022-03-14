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1 час назад

Как не разориться на ремонте автомобиля после ДТП

Car.ruCar.ru

Восстановление машины после дорожно-транспортных происшествий дело весьма хлопотное и затратное. Наилучшим вариантом решения вопроса становится использование страхового полиса, но он не способен помочь сэкономить владельцам авто.

Как не разориться на ремонте автомобиля после ДТП
Фото: ТАССТАСС

Существует два вида страховки личного транспортного средства. ОСАГО и КАСКО предлагаются всем водителям, но они имеют ряд отличий, которые нужно учитывать перед их оформлением. Так, первый предназначен в основном для бюджетных машин и может покрыть их ремонт в случае аварий. КАСКО особенно актуально для водителей премиальных и новых авто.

Итак, вне зависимости от страхового полиса, после аварии водитель должен, прежде всего, определиться, самостоятельно он будет восстанавливать машину или обратится в сервис.

Приступать к действиям, касающимся ремонтных работ, нужно после получения выплат от страховой. Самостоятельно отремонтировать автомобиль можно в том случае, если были получены незначительные повреждения, которые не требуют специальных работ.

При выборе сервиса нужно обсудить с его механиками весь процесс восстановления транспортного средства. Ремонт у официальных дилеров выйдет дороже, поэтому лучше отдать предпочтение частным сервисным центрам. Отдельно нужно обговорить с автомеханиками возможный ремонт всех скрытых поломок.

Также водитель может рассмотреть возможность восстановления машины у автомобильных консультантов. Такие узкие специалисты знают первичные и вторичные рынки запасных частей, поэтому вполне могут помочь сэкономить на ремонте транспортных средств. Поиск запасных частей для пострадавшего в ДТП авто на разборках тоже может помочь существенно сэкономить, так как цены там значительно ниже рыночных.

Если водитель сам виноват в произошедшей аварии, то придется искать различные способы экономии. Получить возмещение по страховому полису в данном случае не получится, поэтому единственным способом экономии становится поэтапное восстановление машины на протяжении длительного времени.

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