Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: СК начал доследственную проверку в отношении ворвавшейся в эфир программы «Время»

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 6

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы «Время» на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ворвавшейся в студию программы «Время» девушке грозит административное дело Накануне в прямом эфире Первого канала во время выпуска новостей появилась девушка с плакатом. Позже ее задержали; вещатель начал служебную проверку после инцидента, пишет Ura.ru. Как стало известно, задержанная — редактор Первого канала Марина Овсянникова, отмечалось, что ей может грозить административная ответственность. «В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")», — сообщил собеседник ТАСС.

СМИ: СК начал доследственную проверку в отношении ворвавшейся в эфир программы «Время»
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
ДТП,Следственный комитет,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители