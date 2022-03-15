Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
56 минут назад

Иномарка влетела в КАМАЗ под Новосибирском: есть жертвы

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"иещё 6

Сотрудники правоохранительных служб устанавливают детали аварии, которая произошла ранним утром в Октябрьском районе. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального главка МВД, есть погибшие и пострадавшие.

Страшная авария с КАМАЗом произошла под Новосибирском
Фото: ТАССТАСС

«В результате аварии пострадали шесть человек, трое из которых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Еще двое мужчин и одна женщина получили травмы не совместимые с жизнью. Проводится проверка», – отметили в пресс-службе.

По информации правоохранителей ДТП произошло на улице Большевистской. Автомобиль Toyota Ipsum въехал в КАМАЗ. На месте работает следственно-оперативная группа и экипаж ГИБДД.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в середине февраля жительница Самары и ее сын погибли в страшной аварии в Оренбургской области. По предварительной информации, водитель иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с грузовиком.

ДТП,Toyota Ipsum,Toyota,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители