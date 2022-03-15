Страшная авария с КАМАЗом произошла под Новосибирском

Сотрудники правоохранительных служб устанавливают детали аварии, которая произошла ранним утром в Октябрьском районе. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального главка МВД, есть погибшие и пострадавшие.

«В результате аварии пострадали шесть человек, трое из которых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Еще двое мужчин и одна женщина получили травмы не совместимые с жизнью. Проводится проверка», – отметили в пресс-службе.

По информации правоохранителей ДТП произошло на улице Большевистской. Автомобиль Toyota Ipsum въехал в КАМАЗ. На месте работает следственно-оперативная группа и экипаж ГИБДД .

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в середине февраля жительница Самары и ее сын погибли в страшной аварии в Оренбургской области. По предварительной информации, водитель иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с грузовиком.