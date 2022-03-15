Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
15 марта

Сергей Аксёнов допустил изъятие имущества дестабилизирующих ситуацию граждан

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 6

Речь идёт об уроженцах Украины, которые владеют собственностью в Крыму. «Есть ещё ряд украинских деятелей, которые состоят в «партиях войны», которые выступают за дестабилизацию. По ним ведётся работа. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства», — сказал глава республики в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что эти люди «не могут зарабатывать на территории российского Крыма и финансировать операции против наших военных и мирного населения».

Сергей Аксёнов допустил изъятие имущества дестабилизирующих ситуацию граждан
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
ДТП,Сергей Аксенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители