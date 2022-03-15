Сергей Аксёнов допустил изъятие имущества дестабилизирующих ситуацию граждан

Речь идёт об уроженцах Украины, которые владеют собственностью в Крыму. «Есть ещё ряд украинских деятелей, которые состоят в «партиях войны», которые выступают за дестабилизацию. По ним ведётся работа. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства», — сказал глава республики в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что эти люди «не могут зарабатывать на территории российского Крыма и финансировать операции против наших военных и мирного населения».