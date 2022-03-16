На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей

По предварительным данным, 14 автомобилей столкнулись на трассе в Балаковском районе Саратовской области. Пострадавших нет. Об этом сообщили в среду журналистам в управлении ГИБДД ГУ МВД по региону.
"Массовое ДТП в Балаковском районе, без пострадавших. [Столкнулись] приблизительно 14 автомобилей", - сказали в ведомстве.
По информации местной администрации, в районе частично перекрыты две региональные трассы из-за снега, метели и ограниченной видимости. Также власти рекомендовали владельцам личного легкового транспорта воздержаться от поездок.