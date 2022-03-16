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1 час назад

На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей

ТАССТАССиещё 1

По предварительным данным, 14 автомобилей столкнулись на трассе в Балаковском районе Саратовской области. Пострадавших нет. Об этом сообщили в среду журналистам в управлении ГИБДД ГУ МВД по региону.

На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей
Фото: ТАССТАСС

"Массовое ДТП в Балаковском районе, без пострадавших. [Столкнулись] приблизительно 14 автомобилей", - сказали в ведомстве.

По информации местной администрации, в районе частично перекрыты две региональные трассы из-за снега, метели и ограниченной видимости. Также власти рекомендовали владельцам личного легкового транспорта воздержаться от поездок.

ДТП,ГИБДД,
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