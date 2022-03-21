Три автомобиля попали в ДТП на 9-м километре МКАД

В воскресенье, 20 марта, на 9-м километре МКАД грузовой автомобиль столкнулся с разделительной полосой. Также участниками ДТП стали два легковых автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
ДТП произошло на 9-м километре внешней стороны МКАД.
Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек. На данный момент его осматривает бригада скорой помощи.
— Перекрыто три полосы по внешней стороне МКАД, — передает источник.
Статистика ГИБДД
Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.
За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.
Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.