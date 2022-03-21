В ДТП с такси на севере Москвы погиб человек

Пьяный водитель автомобиля Infiniti на Ленинградском шоссе в Москве столкнулся с такси, пассажир которого погиб. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД в своем Telegram-канале .

"На Ленинградском шоссе у дома 110 произошло столкновение автомобилей такси и Infiniti, после чего автомобиль такси совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП погиб пассажир такси, находившийся на переднем пассажирском сидении, водитель и второй пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Водитель иномарки скрылся с места ЧП. Чуть позже его машину нашли в районе 75-го км МКАД. Водитель сбежал, но был задержан у себя дома и доставлен в отдел полиции. У него выявлено алкогольное опьянение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.