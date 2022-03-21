Каршеринг: теперь ОСАГО не хватит и на часть ремонта после ДТП

Для москвича Бориса поездка на арендованном Volkswagen Polo закончилась ДТП. Но это не самое страшное: в результате каршеринговая компания выставила клиенту штраф в 1 031 013 рублей.
Об этой ситуации рассказал у себя в Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. Он опубликовал фото разбитой иномарки: автомобиль явно не в категории "тотал". Однако рост цен на запчасти, похоже, привел к миллионному штрафу.
Предупреждение о том, что у виновника ДТП грядут финансовые проблемы, каршеринговая компания прислала с формулировкой "пожалуйста, проверьте, что средств на карте достаточно". Впрочем, платить миллионный штраф клиент не собирается: впереди суд.
Однако после подобного прецедента всем автовладельцам стоит задуматься над важным вопросом. Что делать, если ты стал виновником ДТП?
"Раньше можно было хотя бы частично рассчитывать на ОСАГО, теперь его не хватит и на часть ремонта", - заключил эксперт.