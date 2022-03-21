Каршеринг: теперь ОСАГО не хватит и на часть ремонта после ДТП

Для москвича Бориса поездка на арендованном Volkswagen Polo закончилась ДТП. Но это не самое страшное: в результате каршеринговая компания выставила клиенту штраф в 1 031 013 рублей.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Евгений Одиноков/ РИА Новости

Об этой ситуации рассказал у себя в Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. Он опубликовал фото разбитой иномарки: автомобиль явно не в категории "тотал". Однако рост цен на запчасти, похоже, привел к миллионному штрафу.

Предупреждение о том, что у виновника ДТП грядут финансовые проблемы, каршеринговая компания прислала с формулировкой "пожалуйста, проверьте, что средств на карте достаточно". Впрочем, платить миллионный штраф клиент не собирается: впереди суд.

Однако после подобного прецедента всем автовладельцам стоит задуматься над важным вопросом. Что делать, если ты стал виновником ДТП?