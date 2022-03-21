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10 часов назад

Два грузовика и бензовоз столкнулись на трассе под Ростовом

Вероника Полынина

В Ростовской области бензовоз столкнулся с двумя грузовиками, произошел пожар, сообщают «Интерфакс».

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Малая Лозовка. Движение в сторону Краснодара полностью перекрыто.

«В 15.50 в полицию поступило сообщение о том, что на 796 км автодороги М-4 Дон произошло столкновение двух большегрузных автомобилей. В данный момент движение на Юг перекрыто», - сообщили в УГИБДД.

Участниками аварии стали два большегрузных автомобиля и бензовоз. После столкновения бензовоз и один из грузовиков загорелись. Угрозы взрыва нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ контролируют безопасность движения на аварийном участке трассы.

Информации о пострадавших или погибших не поступало.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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