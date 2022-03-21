В Ростовской области бензовоз столкнулся с двумя грузовиками, произошел пожар, сообщают «Интерфакс».
ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Малая Лозовка. Движение в сторону Краснодара полностью перекрыто.
«В 15.50 в полицию поступило сообщение о том, что на 796 км автодороги М-4 Дон произошло столкновение двух большегрузных автомобилей. В данный момент движение на Юг перекрыто», - сообщили в УГИБДД.
Участниками аварии стали два большегрузных автомобиля и бензовоз. После столкновения бензовоз и один из грузовиков загорелись. Угрозы взрыва нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ контролируют безопасность движения на аварийном участке трассы.
Информации о пострадавших или погибших не поступало.