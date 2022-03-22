Водитель Tesla Model 3 активировал в электрокаре «режим полета»

В Сети опубликовали короткий видеоролик, снятый ночью в Лос-Анджелесе. На кадрах запечатлели опасный трюк, выполненный водителем Tesla Model 3. После непродолжительного разгона, благодаря холмистой местности, электрокар взмыл в воздух, пролетел несколько метров и жестко приземлился с противоположной стороны дороги. Посадка «Теслы» получилась настолько непредсказуемой, что электромобиль врезался в мусорные баки. После публикации ролика лихачом заинтересовалась полиция.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На кадрах видно, как разогнавшаяся Tesla Model 3 взлетает над дорогой, после чего передняя часть электрокара уходит в пике. В какой-то момент кажется, что «Тесла» перевернется в воздухе, однако машина все-таки приземлилась на дорогу, серьезно повредив кузов.

От удара об асфальт электрокар по инерции пронесло вперед. Сбросить скорость машине помогли мусорные баки, которые стали препятствием на ее пути. После завершения трюка, выполненного в стиле знаменитой компьютерной игры Grand Theft Auto, водитель уехал с места происшествия. Теперь лихача разыскивает полиция Лос-Анджелеса.