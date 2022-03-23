Водителям позволят уезжать с места ДТП

В Москве планируется в порядке эксперимента разрешить водителям уезжать с места аварии в безопасную зону, чтобы избежать «вторичных» ДТП. Новые правила хотят ввести на магистралях города с высокой разрешенной скоростью движения. Автоэксперты поддерживают инициативу, но некоторые страховщики опасаются увеличения числа мошенничеств.

На правительственной комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение провести эксперимент, разрешив водителям оставлять место ДТП на скоростных магистралях в Москве, чтобы избежать повторных столкновений. Проработать такой пилотный проект поручил глава комиссии Марат Хуснуллин, рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский, участвовавший в обсуждении этой инициативы на правкомиссии.

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Предполагается, что дожидаться ГИБДД или оформлять аварию в рамках европротокола участники такой аварии будут в безопасном месте — на обочинах и в карманах скоростных трасс. В случае спорных ситуаций водители смогут получить записи городских камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину происшествия.

«Это хорошее предложение, которое может позволить снизить смертность на дорогах и сократить заторы на них. Необходимо, чтобы МВД, Минтранс России и Российский союз автостраховщиков оказали полное содействие правительству Москвы в проведении данного эксперимента», – сказал Хуснуллин на заседании.

Сейчас для оформления аварии ПДД требует, чтобы водители выставили знак аварийной остановки, надели светоотражающий яркий жилет и зафиксировали свои машины на месте инцидента. Во время этих манипуляций и происходит значительное количество наездов, подчеркнул руководитель проекта «Пробок.нет».

Согласно статистике, 12,5% смертельных аварий в Москве – наезд на стоящее транспортное средство, и большинство из этих ДТП «вторичные»,объяснил Александр Шумский.

Инициатором решения вопроса частых аварий при оформлении ДТП на скоростных трассах выступал московский Центр организации дорожного движения в лице его замруководителя Александра Евсина. В качестве пилотной площадки для эксперимента выбрана Москва, потому что в столице наибольшее покрытие дорог камерами фотовидеофиксации, объяснил Шумский. Предполагается, что эксперимент будет действовать на МКАДе, третьем транспортном кольце и Северо-Восточной хорде. На них «каждый метр дороги простреливается с двух сторон», сказал Шумский.

В будущем, по мнению руководителя проекта «Пробок.нет», новые правила нужно распространить на все дороги Москвы.

Для изменения порядка оформления ДТП придется вносить поправки в правила дорожного движения, закон об ОСАГО и закон о безопасности дорожного движения. Заниматься проектом будут Минтранс, ГИБДД, московские власти и Центробанк. Сроки проведения эксперимента в Москве еще не определены.

Говоря о том, могут ли воспользоваться новым правилом водители-аферисты, глава «Пробок нет» заметил, что количество мошенничеств среди страховых случаев не превышает 1,5% – и это не является поводом подвергать опасности остальных участников дорожного движения.

«Оспариваются лишь около 20% ДТП. Если в 3% из них возникнут сложности с работой камер фотовидеофиксации – люди найдут способ договориться, в крайнем случае существуют судебные процедуры», – добавил он.

Переучить водителей

Для того, чтобы снизить количество вторичных аварий, нужно гарантировать людям, что их не лишат прав, заявил «Газете.Ru» глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Проблема в том, что автомобилисты в случае мелкого ДТП могут повести себя по-разному – один из них остановится на дороге, а другой продолжит движение до безопасного съезда. Впоследствии второго, согласно КоАП, могут лишить удостоверения на год за оставление места аварии.

«Пока в ПДД не будет прописано, что на дороге со скоростным режимом более 60 км/ч запрещено останавливаться в случае мелкой аварии и отсутствия пострадавших и надо следовать до съезда, будут гибнуть несколько десятков человек в год», – уверен Шкуматов.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин напомнил о существовании пункта 2.6.1 ПДД. В нем говорится, что если в результате аварии вред причинен только имуществу и движению других транспортных средств создается препятствие, то водитель обязан освободить проезжую часть. Предварительно автомобилисту нужно зафиксировать на камеру положение автомобилей по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также прочие сведения, относящиеся к происшествию.

«Беда в том, что это норма вообще не работает. Я крайне редко вижу, чтобы после мелкой аварии люди разбирались на обочине. В свое время сотрудники ГАИ нас приучили, что если отъехал даже на пять метров – это оставление места ДТП», – посетовал Травин.

Водители дожидаются патрулей ДПС на месте из-за того, что боятся допустить ошибку при самостоятельном оформлении ДТП в рамках европротокола (самостоятельное заполнение документов ОСАГО) — это в свою очередь может привести к отказу страховой компании, убежден глава КПЗА Травин. Нужно не вводить новые дублирующие нормы, а приучать водителей не бояться поставить машину на обочину – при условии, что страховые компании перестанут «цепляться» к водителям, указал он.

Аферисты воспользуются ситуацией

Мошенники обязательно попытаются воспользоваться изменением порядка оформления ДТП, уверены представители страхового бизнеса.

«Предлагаемые изменения оформления ДТП существенно затруднят восстановление истинной картины, если в дело вступят профессиональные мошенники», – отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев.

Даже если ДТП спровоцировал водитель, имеющий только полис ОСАГО, виновным всегда будет владелец КАСКО, так как именно по полису добровольного страхования водитель всегда получит возмещение. Страховая компания же будет в этом случае должна еще выплатить возмещение якобы пострадавшему владельцу полиса «автогражданки», объяснил Алексеев.

«Такие ситуации мы относим к категории «бытового» мошенничества, но они серьезно влияют на убыточность страховщика», – отметили в СК «МАКС».

В компании «Ренессанс страхование» напротив поддержали инициативу по изменению порядка оформления аварий, поскольку это упростит и ускорит как оформление ДТП, так и урегулирование страхового случая. В компании подчеркнули важность покрытия камерами всех дорог, поскольку в противном случае мошенники будут пользоваться «мертвыми зонами». В пользу новых правил также высказались представители компаний «АльфаСтрахование» и «Тинькофф Страхование».

Нововведение может уменьшить частоту страховых случаев по КАСКО за счет сокращения числа вторичных ДТП,

сказал гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко. Однако вызывает вопрос процесс получения доступа страховщиков к камерам, отметил он, также необходимо определить границы территории, на которой участники ДТП могут действовать по новому правилу в зависимости от наличия там сплошной видеофиксации.

В «Страховом Доме ВСК» рассказали, что сейчас более 60% страховых случаев по КАСКО урегулируется онлайн. В компании назвали интересной идею по изменению порядка оформления ДТП и добавили, что ее эффективность решения во многом зависит от сроков хранения информации, качества видеоматериалов и мест расположения камер.