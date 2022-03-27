Женщина на авто дважды переехала мужчину в Подмосковье

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в Серпухове на Подольской улице в ночь на воскресенье, 27 марта. В гости к двум мужчинам приехали женщины. Через некоторое время в компании возник конфликт. В ходе ссоры одна из женщин села за руль автомобиля и поехала. В итоге один из мужчин, 24-летний житель города, погиб под колесами ее машины.