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3 часа назад

Женщина на авто дважды переехала мужчину в Подмосковье

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Женщина дважды переехала мужчину в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Серпухов».

Женщина на авто дважды переехала мужчину в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в Серпухове на Подольской улице в ночь на воскресенье, 27 марта. В гости к двум мужчинам приехали женщины. Через некоторое время в компании возник конфликт. В ходе ссоры одна из женщин села за руль автомобиля и поехала. В итоге один из мужчин, 24-летний житель города, погиб под колесами ее машины.

Дважды переехавшая мужчину россиянка утверждает, что просто не заметила его в темноте. В настоящее время следователи разбираются в произошедшем.

Ранее отец на машине сбил своего сына в Подмосковье.

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