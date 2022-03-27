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2 часа назад

Fox: в Орегоне автомобиль влетел в лагерь бездомных

ТАССТАССиещё 1

По меньшей мере четыре человека погибли и еще трое получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП в американском городе Сэйлем (Орегон). Об этом в воскресенье сообщает местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на полицию.

В США автомобиль влетел в лагерь бездомных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации правоохранителей, трагедия произошла в воскресенье примерно в 02:00 по местному времени (12:00 мск), когда неизвестный на автомобиле влетел в лагерь, в котором находились бездомные. Сотрудники полиции позже обнаружили брошенное подозреваемым транспортное средство недалеко от места происшествия.

По предварительным данным, в результате инцидента два человека погибли на месте. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, но позже стало известно о смерти в больнице двоих из них.

Причины произошедшего пока не известны.

ДТП,
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