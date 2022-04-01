Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
16 часов назад

Маршрутка перевернулась в подмосковных Люберцах

Вечерняя Москва

В подмосковных Люберцах маршрутное такси попало в ДТП. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Люберцах перевернулась маршрутка, есть погибшие
Фото: DepositphotosDepositphotos

— На 23 километре трассы М-5 «Урал» маршрутное такси «Газ», двигаясь в сторону области, совершило наезд на ограждение с последующем опрокидыванием транспортного средства, — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в салоне находилось 18 пассажиров. Пятеро из них пострадали, один человек погиб.

Подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Люберцах

ДТП,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители