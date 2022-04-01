В Люберцах перевернулась маршрутка, есть погибшие

В подмосковных Люберцах маршрутное такси попало в ДТП. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— На 23 километре трассы М-5 «Урал» маршрутное такси «Газ», двигаясь в сторону области, совершило наезд на ограждение с последующем опрокидыванием транспортного средства, — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в салоне находилось 18 пассажиров. Пятеро из них пострадали, один человек погиб.