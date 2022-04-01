В российском регионе автобус с 20 детьми попал в аварию

В Пудожском районе Карелии автобус, в котором находились 20 детей, попал в аварию. Об этом со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Пудожского района сообщает РИА Новости.

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«ДТП произошло в трех километрах от города Пудож в сторону Каргополя. В автобусе находились 20 детей, двое сопровождающих и водитель», — отметил источник агентства.

На данный момент, отметил представитель ЕДДС, информации о пострадавших нет. Дорога в месте аварии, по предварительным данным, находится в удовлетворительном состоянии, добавил он.