Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
7 часов назад

В российском регионе автобус с 20 детьми попал в аварию

Lenta.ruиещё 5

В Пудожском районе Карелии автобус, в котором находились 20 детей, попал в аварию. Об этом со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Пудожского района сообщает РИА Новости.

В российском регионе автобус с 20 детьми попал в аварию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ДТП произошло в трех километрах от города Пудож в сторону Каргополя. В автобусе находились 20 детей, двое сопровождающих и водитель», — отметил источник агентства.

На данный момент, отметил представитель ЕДДС, информации о пострадавших нет. Дорога в месте аварии, по предварительным данным, находится в удовлетворительном состоянии, добавил он.

Ранее стало известно, что на трассе в Татарстане столкнулись легковой автомобиль «Лада Ларгус» с грузовым автомобилем Iveco, который принадлежал «Почте России». В результате ДТП скончались шесть россиян.

ДТП,Lada Largus,Lada,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители