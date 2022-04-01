После ДТП с автобусом в Карелии семеро детей получили травмы

Семь детей получили травмы, еще четверо отправлены на осмотр в состоянии средней степени тяжести после ДТП с автобусом, перевернувшимся в Карелии. В нем ехала детская команда по вольной борьбе из Северодвинска Архангельской области. Об этом сообщили в пятницу власти Поморья.

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Ранее в управлении МВД по Республике Карелия сообщали об одном пострадавшем.

"Семь детей получили травматические повреждения - ушибы и ссадины, их осмотрят врачи Медвежьегорской ЦРБ. В эту же больницу направлены еще четверо детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Им проведут обследование, в том числе компьютерную томографию, чтобы определить дальнейшую тактику", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Олеси Старжинской, возраст детей - от девяти до 14 лет, восьмерым детям после проведенного обследования медицинская помощь не потребовалась, они отправлены для размещения в гостиницу Пудожа.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко сообщил, что поездка была организована частным образом, проводится проверка для выяснения обстоятельств аварии.