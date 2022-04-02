Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии

«По предварительным данным, повреждений у детей нет. Следователями СУ СК России по Республике Карелия по данному факту организована доследственная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.