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8 часов назад

Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии

Газета.Ruиещё 3

Автобус с детьми попал в аварию в Пудожском районе Карелии, сообщает телеканал «360».

Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил СК РФ, по предварительным данным, повреждений у детей нет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП.

Автобус следовал по маршруту из Архангельска в город Кондопога на соревнования, говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

«По предварительным данным, повреждений у детей нет. Следователями СУ СК России по Республике Карелия по данному факту организована доследственная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

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