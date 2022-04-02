В центре Екатеринбурга иномарка влетела в такси

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева и Хохрякова столкнулись две иномарки, одна из которых была машиной такси. Инцидент произошел около 4 утра, сообщают очевидцы.

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«Девушки заказали такси, но долго не могли его дождаться. Когда решили пойти в сторону машины, они увидели жуткую картину. С их слов, мужчина за рулем Ford Explorer поворачивал на светофоре и влетел в машину такси», — передает рассказ очевидцев портал E1.

Девушки заказывали такси через приложение Uber, пошли на место, где отображалась ожидавшая их Hyundai Solaris, и увидели ДТП. Сообщается, что пострадавших нет.