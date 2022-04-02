В центре Екатеринбурга иномарка влетела в такси

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева и Хохрякова столкнулись две иномарки, одна из которых была машиной такси. Инцидент произошел около 4 утра, сообщают очевидцы.
«Девушки заказали такси, но долго не могли его дождаться. Когда решили пойти в сторону машины, они увидели жуткую картину. С их слов, мужчина за рулем Ford Explorer поворачивал на светофоре и влетел в машину такси», — передает рассказ очевидцев портал E1.
Девушки заказывали такси через приложение Uber, пошли на место, где отображалась ожидавшая их Hyundai Solaris, и увидели ДТП. Сообщается, что пострадавших нет.
В городе начался сильный снегопад, из-за которого на дорогах образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии. Так, сообщалось, что на трассе у Екатеринбурга машина врезалась в грузовик.