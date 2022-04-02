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8 часов назад

В Якутии в ДТП погибли четыре человека

ТАССиещё 2

Столкновение двух машин произошло на трассе "Вилюй" в Якутии, в результате ДТП погибли четверо, пострадали три человека. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Саха.

В Якутии в ДТП погибли четыре человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение, что сегодня на 1270-м км федеральной автодороги "Вилюй" произошло столкновение автомашин Mitsubishi L200 и Nissan X-Trail", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, в результате ДТП погибли четыре человека, еще троое пострадали.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail 1981 года рождения по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении Mitsubishi L200.

В результате столкновения водитель Nissan X-Trail и 64-летний пассажир на переднем сидении от полученных травм погибли на месте ДТП. Погибли также 50-летний мужчина-водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi L200, сидевший на заднем сидении за водителем. Еще трех пассажиров Mitsubishi 1972, 1981, 1991 годов рождения доставили в больницу Мирного с травмами различной степени тяжести.

"Участок, где произошло дорожно-транспортное происшествие, прямой, имеет грунтовое покрытие. В момент аварии шел небольшой снег, температура воздуха составляла около минус пять градусов Цельсия", - добавили в управлении.

ДТП,Mitsubishi L200,Nissan X-Trail,Nissan,Mitsubishi,ГИБДД,
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