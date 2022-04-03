Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
3 часа назад

В России столкнулись два грузовика с тоннами пива пельменей

Майк Габриелян

В Свердловской области столкнулись два грузовика с 13 тоннами пива и 15 тоннами пельменей.

В России столкнулись два грузовика с тоннами пива пельменей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла на 230-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Mercedes, перевозивший спиртное, врезался в DAF с грузом мясных полуфабрикатов.

Об инциденте сообщает E1.RU со ссылкой на областную ГИБДД.

Водитель Mercedes с полуприцепом двигался в сторону Екатеринбурга. Он не справился с управлением на скользкой трассе и выехал на встречную полосу. Там фура столкнулась с DAF.

Водителя Mercedes отвезли в больницу Красноуфимска для осмотра, он оказался трезв. Ему 53 года, стаж вождения составляет 30 лет. За это время он только однажды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

О состоянии водителя DAF не сообщается.

На месте ДТП начали очищать проезжую часть, поврежденный транспорт эвакуирован.

Ранее перевозивший 20 тонн шведских фрикаделек грузовик с прицепом перевернулся, усеяв трассу полуфабрикатами.

ДТП,ГИБДД,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители