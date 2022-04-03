В России столкнулись два грузовика с тоннами пива пельменей

В Свердловской области столкнулись два грузовика с 13 тоннами пива и 15 тоннами пельменей.

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Авария произошла на 230-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Mercedes, перевозивший спиртное, врезался в DAF с грузом мясных полуфабрикатов.

Об инциденте сообщает E1.RU со ссылкой на областную ГИБДД.

Водитель Mercedes с полуприцепом двигался в сторону Екатеринбурга. Он не справился с управлением на скользкой трассе и выехал на встречную полосу. Там фура столкнулась с DAF.

Водителя Mercedes отвезли в больницу Красноуфимска для осмотра, он оказался трезв. Ему 53 года, стаж вождения составляет 30 лет. За это время он только однажды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

О состоянии водителя DAF не сообщается.

На месте ДТП начали очищать проезжую часть, поврежденный транспорт эвакуирован.