Пассажирский автобус упал с моста на Волоколамском шоссе

Серьезное ДТП произошло в Московской области. На Волоколамском шоссе пассажирский автобус упал с моста. Есть пострадавшие. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Как уточняется, ЧП произошло на Волоколамском шоссе. При повороте на деревню Матренино, что расположена в Волоколамском районе, автобус с пассажирами упал с моста на бок. По предварительным данным пострадало 10 человек. В настоящий момент информация уточняется.
Ранее на Волоколамское шоссе произошло другое крупное ДТП. На западе МКАД бетономешалка врезалась в столб, после чего опрокинулась. Как уточняется, водитель КамАЗа-бетономешалки не справился с управлением и зацепил фонарный столб. После этого мачта городского освещения рухнула на проезжую часть, зацепив два автомобиля, а сама бетономешалка опрокинулась. В результате инцидента никто не пострадал.