Пассажирский автобус упал с моста на Волоколамском шоссе

Серьезное ДТП произошло в Московской области. На Волоколамском шоссе пассажирский автобус упал с моста. Есть пострадавшие. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как уточняется, ЧП произошло на Волоколамском шоссе. При повороте на деревню Матренино, что расположена в Волоколамском районе, автобус с пассажирами упал с моста на бок. По предварительным данным пострадало 10 человек. В настоящий момент информация уточняется.