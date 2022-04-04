Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
5 часов назад

Пассажирский автобус упал с моста на Волоколамском шоссе

Елена Прошина

Серьезное ДТП произошло в Московской области. На Волоколамском шоссе пассажирский автобус упал с моста. Есть пострадавшие. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как уточняется, ЧП произошло на Волоколамском шоссе. При повороте на деревню Матренино, что расположена в Волоколамском районе, автобус с пассажирами упал с моста на бок. По предварительным данным пострадало 10 человек. В настоящий момент информация уточняется.

Ранее на Волоколамское шоссе произошло другое крупное ДТП. На западе МКАД бетономешалка врезалась в столб, после чего опрокинулась. Как уточняется, водитель КамАЗа-бетономешалки не справился с управлением и зацепил фонарный столб. После этого мачта городского освещения рухнула на проезжую часть, зацепив два автомобиля, а сама бетономешалка опрокинулась. В результате инцидента никто не пострадал.

ДТП,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители