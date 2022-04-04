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5 часов назад

Названа причина смертельного ДТП с автобусом на Волоколамском шоссе

Елена Прошина

Стала известна причина трагедии на Волоколамском шоссе. Пассажирский автобус пробил отбойник и упал с эстакады. Два человека погибло. Об этом сообщают РИА Новости.

«При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу», — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате ДТП погибли двое мужчин, еще 13 человек пострадали. Детей в салоне не было. Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пассажирский автобус упал с моста на Волоколамском шоссе

Авария произошла на федеральной автодороге М-9 «Балтия».

ДТП,Видео,
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